Alguns brasileiros que possuem Android tiveram os horários adiantados automaticamente em uma hora à meia-noite deste domingo (1). Isso aconteceu porque os aparelhos com versões mais antigas do sistema operacional não contam com a informação do cancelamento do horário de verão pelo presidente Jair Bolsonaro.

O problema já vinha sendo reportado por internautas nas últimas semanas, por causa de alteração de horário em celulares e computadores. Isso porque muitas interfaces estavam formatadas para o início do horário de verão na segunda quinzena de outubro – como era feito até 2017. Em outros, a formatação está de acordo com o horário de verão de 2018, que começaria no primeiro domingo de novembro.

Como corrigir o problema? As pessoas que possuem sistemas anteriores ao Android 10 em seus celulares devem acessar as Configurações e clicar em “Data e Hora”. Depois, deve-se desmarcar a opção "Data e hora automáticas", para configurar manualmente a hora correta.

Se você tiver dúvidas sobre qual é a hora correta, basta digitar “que horas são” no buscador para ver a informação divulgada pelo Google.