A tradição católica dos tapetes neste feriado de Corpus Christi foi mantida em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), mesmo com a pandemia do novo coronavírus. Em uma das ruas da Vila Santa Cruz, bairro do município, os próprios moradores confeccionaram os materiais. Porém, em função da Covid-19, não haverá procissão nem missas presenciais.



Com todos os cuidados para evitar a propagação da Covid-19, cerca de 15 tapetes, com distanciamento de 2 metros entre eles, foram espalhados pela via. Bandeirinhas também foram colocadas para manter o simbolismo da data.



"Está lindo. As crianças também participam. Tudo para manter a tradição e o sentido da eucarístia. Cada morador colocou um pano branco e flores nas janelas", disse Chiquinho dos Santos, líder comunitário.



Missas pela internet

As celebrações serão transmitidas pela internet, como orientou a igreja. Em Belo Horizonte, a Arquidiocese divulgou uma lista de recomendações para que os católicos participem das liturgias.



Conforme o texto assinado pelo arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo, e por outros três bispos auxiliares, poderão se reunir nas igrejas o sacerdote, o diácono, dois ministros da palavra, um ministro extraordinário da comunhão eucarística, um cantor e um instrumentista.

Veja como acompanhar as missas pela internet

- Basílica Nossa Senhora da Piedade

15h- Missa celebrada por padre Carlos Antônio da Silva.

Transmissão, ao vivo, pela TV Horizonte (HDTV 30), pela Rádio América AM 750 e facebook do Santuário.

- Santuário de Adoração Perpétua – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem

15h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

16h – Celebração Eucarística presidida pelo arcebispo dom Walmor

Transmissões: Facebook; Instagram ; Youtube

- Paróquia Santo Antônio – Funcionários

10h – Celebração Eucarística seguida de peregrinação em carro aberto com transmissões pelo Youtube, pelo Instagram e pelo Facebook .

- Santuário da Saúde e da Paz

10h – Missa Solene

de Corpus Christi, direto do Santuário “Saúde e Paz”

11h às 15h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

15h – Bênção do Santíssimo em carro aberto pelas ruas do bairro Padre Eustáquio, sem a presença de fiéis que acompanharão a passagem do Santíssimo Sacramento de suas casas.

A Celebração das 10h e a Adoração ao Santíssimo serão transmitidas pelo Canal Padre Eustáquio do YouTube

- Basílica Nossa Senhora de Lourdes – bairro Lourdes

10h – Celebração Eucarística

Transmissão via Facebook

- Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Praça da Assembleia

10h30 – Celebração Eucarística

Transmissões: Instagram, Facebook e Youtube

