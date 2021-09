O Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (Profmat) está ofertando 1,4 mil vagas para professores da educação básica de todo o país. As inscrições podem ser feitas até as 17h de 25 de outubro.

Segundo o edital, o curso será ministrado em 77 instituições, nos 26 estados e no Distrito Federal. A oferta, em todo o país, se dá por uma rede de instituições coordenada pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com o apoio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).

Em Minas Gerais, há oportunidades em Belo Horizonte, Alfenas, Lavras, Ouro Preto, Ouro Branco, São João del-Rei, Uberlândia, Uberaba e Teófilo Otoni.

As aulas serão semipresenciais e têm início previsto para março de 2022. A seleção será toda em 2021, com a realização do exame de acesso em 4 de dezembro.

Profmat

O Profmat é um dos programas de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica (Proeb) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e está avaliado com nota 5. A iniciativa deve proporcionar formação matemática aprofundada e relevante, a ser aplicada na educação básica.

Proeb

O Proeb segue as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação para a formação continuada stricto sensu de professores ativos, além de apoiar instituições de ensino superior e a rede de instituições associadas. Por ele são oferecidos atualmente 12 programas de pós-graduação de mestrado profissional, com mais de 15 mil alunos matriculados em 317 unidades de ensino em todo o país.

*Com Agência Brasil

