Você notou algo de diferente no céu na madrugada da última sexta-feira (8)? Alguns moradores de Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas, Divinópolis (Central), Patos de Minas (Alto Paranaíba), além de outras quatro cidades brasileiras, sim. Trata-se da passagem, queima e queda de um meteoro em terras mineiras.

A entrada do fragmento sólido na atmosfera terrestre foi registrada por oito câmeras e atestada pela Brazilian Meteor Observation Network (Bramon), organização sem fins lucrativos de monitoramento de meteoros no Brasil. De acordo com a entidade, o meteorito caiu exatamente às 3h25 da última sexta, no horário de Brasília, em Patos. Veja vídeo da Bramon:

A localização da queda, segundo a Bramon, foi possível após análise de imagens e pela chegada de relatos de "um grande clarão seguido por forte barulho de explosão" vindos da região. Já análises preliminares do site Clima Ao Vivo, afirmam que o objeto seguiu uma trajetória de sudoeste para nordeste e explodiu próximo a Tiros, no Triângulo Mineiro.

De toda forma, o meteoro, que também é chamado de bólido e, popularmente de 'estrela cadente', chamou e continua chamando atenção de muita gente.

Veja vídeo feito pela Clima Ao Vivo: