Os belo-horizontinos devem se preparar: o frio que chegou em BH nas últimas semanas deve se intensificar, alcançando 10°C no sábado (9), temperatura mais baixa do ano na capital mineira. No interior, Monte Verde, no Sul de Minas, tem previsão de registro de 3°C para o mesmo dia. A chuva que caiu em BH nesta quinta-feira (7) ainda pode voltar nesta noite, mas não retornará pelos próximos dias.

De acordo com o meteorologista Claudemir Félix, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Belo Horizonte, o frio que já é sentido nesta quinta é causado pela chegada de uma frente fria, que acabou trazendo chuva nesta manhã e que pode causar mais precipitação, em pequena quantidade de água, ainda na noite desta quinta.

Veja as temperaturas para os próximos dias:

Sexta-feira (8)

BH: mínima de 12°C e máxima de 21°C

Interior: mínima de 3°C (Monte Verde) e máxima de 29°C (Triângulo Mineiro)

Sábado (9)

BH: mínima de 10°C e máxima de 22°C - Dia mais frio do ano na capital

Interior: mínima de 3°C em Monte Verde e máxima de 30°C no Triângulo

Domingo (10)

BH: mínima de 11°C e máxima de 23°C

Interior: mínima de 3°C (Monte Verde) e máxima de 31°C (Campina Verde, no Triângulo)

"A intensificação das baixas temperaturas ocorrerá a partir de uma massa de ar frio e polar, que vem na retaguarda da frente fria", explicou. Dessa forma, o frio poderá ser notado, pelo menos, até terça-feira (12).

Com termômetros em níveis tão baixos, surge a necessidade de redobrar o cuidado com a Covid-19. Especialistas relembram que, nessas ocasiões, as pessoas tendem a ficar em locais fechados, sem circulação de ar, o que é perigoso para a transmissão da enfermidade causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), além de outras doenças respiratórias, como a gripe.

Chuva

Apesar de ter ocorrido chuva na manhã desta quinta-feira (7) em BH, não há previsão para os próximos dias de mais precipitação. O especialista explica que a água deve cair, em pequena quantidade, em outras cidades de Minas, nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Vale do Rio Doce. "Em alguns pontos isolados, a chuva pode cair mais forte", alertou.