Nos próximos dois domingos (17 e 24 de janeiro) as estações do metrô de Belo Horizonte permanecerão abertas das 5h40 às 21h30. A ampliação ocorre devido às provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A informação foi divulgada nesta quinta-feira (14) pela CBTU, empresa que gerencia o modal.

"A mudança tem como objetivo facilitar o atendimento de milhares de inscritos que realizarão o exame. Das 10h às 13h, o intervalo entre as viagens será de 15 minutos. Nos demais horários, de 25 minutos", informou, em nota.

Atualmente, o metrô opera das 5h40 às 11h30 e das 15h30 às 21h30, diariamente, com todas as 19 estações abertas à população. O motivo é o decreto da Prefeitura de BH, que impôs o fechamento do comércio não essencial na cidade, desde segunda (11).

Orientações

A CBTU-BH reforça que os candidatos devem ficar atentos ao horário de funcionamento do metrô e intervalos das viagens para se programarem. Vale lembrar que o uso de máscara é obrigatório em todas as estações e dependências do metrô.

"A Companhia solicita aos usuários que permaneçam atentos ao cumprimento da norma, já que a publicação impõe que os estabelecimentos de serviços deverão impedir a entrada e a permanência em seu interior de pessoas sem máscaras ou cobertura no rosto", informou.

Leia mais:

Veja o que pode e o que não pode no Enem 2020

Apenas metade dos vacinados com a CoronaVac produzem anticorpos? Infectologistas explicam

Governo afirma que soja brasileira não 'exporta desmatamento'