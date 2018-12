Os metroviários de Belo Horizonte decidiram, em assembleia realizada na noite desta terça-feira (18), entrar em greve a partir desta quarta-feira (19). Contudo, os trens urbanos deverão cumprir liminar do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), que determina o funcionamento de 100% das composições no horário de pico. Na quinta-feira (20), a classe voltará a se reunir para rediscutir o movimento grevista.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a escala mínima de funcionamento do metrô será operacionalizada da seguinte forma a partir desta quarta:

De segunda a sexta:

das 5h15 às 10h;

das 16h às 22h.

Sábado:

das 5h15 às 14h.

Domingos e feriados:

sem funcionamento.

Em caso de descumprimento da escala mínima, que foi definida pelo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal, o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro) terá que pagar multa de R$ 200 mil à Justiça.

No documento, o TRT ainda estabeleceu o funcionamento integral, durante 4h30, das áreas de manutenção de rede aérea, via permanente, sistemas fixos, oficina de manutenção, entre outras.

Além disso, pelo menos um trabalhador será mantido no horário fora da escala mínima na sala de comando e nas torres de controle dos pátios São Gabriel, na região Nordeste da capital, e Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, além do posto de Comando Local de Vilarinho, na região Norte da cidade.

Segundo a decisão, "havendo serviço inadiável e essencial para o funcionamento seguro dos trens os trabalhadores deverão cumprir a carga horária necessária para a execução dos serviços".

Trânsito e transporte

A CBTU também se posicionou sobre a viabilização da adequação das linhas de ônibus, incluindo o aumento do número de coletivos em circulação, durante o horário em que não haverá trens.

De acordo com a determinação do TRT-MG, a BHTrans, a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) e a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon) foram notificadas sobre a escala do metrô.

O Comando da Polícia Militar também foi informado quanto à decisão liminar para que, segundo a CBTU, "tome as providências que entender cabíveis".

Negociação continua

Nesta quarta-feira, haverá negociação entre sindicatos e a CBTU no Rio de Janeiro. Na quinta-feira (20), os metroviários de BH se reunirão para avaliar o resultado da conversa e decidir se mantêm a greve ou se a interrompem.

Segundo o Sindimetro, entre as reivindicações da categoria estão o reajuste salarial, a alteração de cláusulas do acordo coletivo, além de férias e aviso-prévio

O Hoje em Dia entrou em contato com o TRT-MG, mas não conseguiu retorno devido ao horário da decisão de paralisação.