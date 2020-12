Devido aos feriados de fim de ano, o metrô de Belo Horizonte irá operar com intervalos diferenciados no Natal e Ano Novo. O planejamento visa a atender determinações do decreto municipal, que estabelece o limite de funcionamento do comércio até às 21h para alguns setores da capital.

Na quinta-feira (24), véspera de Natal, as composições irão operar com intervalos de 18 minutos, das 5h40 às 23h, com circulação ininterrupta em todas as estações.

Nos dias 25, 31 de dezembro, e 1º de janeiro, os trens vão cumprir a grade habitual de viagens programadas para domingos e feriados, com intervalos de 25 minutos.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos Belo Horizonte (CBTU-BH) informou que segue readequando as operações sempre que houver novas determinações dos governos municipal, estadual ou federal, “para garantir o redimensionamento da oferta de transporte público para todos os trabalhadores”. O uso de máscara é obrigatório no metrô.

