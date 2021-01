O metrô de Belo Horizonte vai operar em tempo integral no próximo domingo (24), quando será realizada a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), todas as estações estarão abertas das 5h40 às 21h30, ininterruptamente.

Dessa forma, das 10h às 13h, o intervalo entre as viagens será de 15 minutos. Nos demais horários, de 25 minutos. Ainda segundo a CBTU, o objetivo é facilitar o atendimento de milhares de pessoas que farão as provas.

A empresa orienta que os inscritos estejam atentos ao horário de funcionamento do metrô e se programem para chegar ao local de prova com antecedência.

A companhia relembra ainda que, durante a semana, o sistema tem operado das 5h40 às 11h30 e das 15h30 às 21h30, diariamente, com todas as 19 estações abertas à população.

A redução ocorre desde 11 de janeiro, após determinação da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio do decreto 17.523/21, que impõe o fechamento do comércio não essencial em toda a cidade. Assim sendo, o horário ampliado será praticado apenas no dia do Enem.

Uso de máscara

A CBTU também reafirmou que permanece obrigatório o uso de máscara sobre o nariz e boca em todas as estações e dependências do metrô, conforme determinado pelo decreto municipal 17.322/20. A medida é válida por tempo indeterminado.

"A Companhia solicita aos usuários que permaneçam atentos ao cumprimento da norma, já que a publicação impõe que os estabelecimentos de serviços deverão impedir a entrada e a permanência em seu interior de pessoas sem máscaras ou cobertura no rosto", informou.

