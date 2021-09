O metrô de Belo Horizonte vai operar com horário especial neste domingo (26). Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que administra o serviço da capital, a medida tem o objetivo de atender a demanda para uma prova de concurso em nível nacional e o jogo do Cruzeiro, no estádio Independência, pela Série B. Os dois eventos devem mobilizar parte do transporte urbano em BH, segundo a CBTU.

A empresa explicou que o horário de funcionamento das estações será mantido: das 5h40 às 23h. Entre às 11h e 19h, os trens passarão com intervalo de 18 minutos, e para o restante do dia, o intervalo será de 25 minutos, como de costume aos domingos em BH.

As estações de metrô na capital funcionam diariamente no mesmo horário. Em dias úteis, o intervalo entre viagens é de 8 a 10 minutos no horário de pico, e 18 minutos nos demais horários. Aos sábados, o intervalo é de 18 minutos nos picos e 22 minutos nos demais horários.

Protocolos

A CBTU reforça que é obrigatório o uso de máscara cobrindo nariz e boca em todas as estações do metrô. Conforme decreto municipal, "os estabelecimentos de serviços deverão impedir a entrada e a permanência em seu interior de pessoas sem máscaras ou cobertura no rosto", afirmou a empresa, em nota.

Leia mais:

Casos da variante Delta do coronavírus aumentam mais de 70% em Minas

BH, Contagem e Copasa vão entregar, em até 45 dias, plano de ação para despoluir Lagoa da Pampulha