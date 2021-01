O metrô de Belo Horizonte voltou a funcionar em horário intercalado nesta quarta-feira (20). Dessa forma, o modal roda entre 5h40 e 11h30 e das 15h30 às 21h30, com as 19 estações abertas à população.

Na segunda-feira (18), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) de Belo Horizonte implantou o retorno do horário integral de funcionamento, mas a definição foi questionada pelo Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro), em reunião nessa terça-feira entre os interessados.

De acordo com Alda Santos, membro da diretoria do Sindimetro, a CBTU alterou o horário sem discutir o assunto com o sindicato. "Esse é um assunto que está acordado no tribunal. Para nós, o horário reduzido é melhor principalmente porque a pandemia está se agravando em BH", disse.

Já a CBTU defende o horário integral porque, como declarou em nota, "apesar das restrições mais severas impostas pela PBH, a partir de 11 de janeiro, a demanda de passageiros do metrô manteve se quase inalterada".

Independemente do imbróglio, um acordo feito no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT/MG) determinou que a abertura e funcionamento do metrô deve se restringir ao acompanhamento das fases de reabertura da cidade. A circulação em modo reduzido ocorria desde 11 de janeiro em BH, data em que foi publicado o decreto municipal que fechou os comércios não essenciais na capital.

Por essa razão, a CBTU-BH afirmou que "se vê compelida a acatar a medida - posto que ela é fundamentada em decisão judicial".

Além disso, a empresa afirmou que tem mantido diálogo permanente com os metroviários, por meio de reuniões realizadas na segunda (18), terça (19), bem como na última sexta-feira (15), data que a CBTU-BH afirma ter enviado ofício ao Sindimetro-MG comunicando a implantação da nova escala e solicitando o agendamento de reunião com a categoria na data mais próxima possível.

Em nota, a CBTU ainda informou que o esquema de funcionamento especial durante o próximo domingo (24), quando será realizado a segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020), está mantido.

"Todas as estações permanecerão abertas das 5h40 às 21h30, ininterruptamente, e para facilitar o embarque de milhares de inscritos que realizarão o exame nos dois dias de prova, o metrô vai operar com intervalos reduzidos. Das 10h às 13h, o intervalo entre as viagens será de 15 minutos. Nos demais horários, as composições circulam com o intervalo habitual previsto, que é 25 minutos", declarou.

