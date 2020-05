Uma composição do metrô que ficou parada na Estação Floramar, na Região Norte de Belo Horizonte, atrasou algumas viagens e chamou atenção de quem passava pela Avenida Cristiano Machado na manhã desta segunda-feira (11).

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Belo Horizonte (CBTU-BH) confirmou que houve uma falha na sinalização ocorrida no trecho entre as estações Minas Shopping e Vilarinho. Por causa do problema, o intervalo habitual de viagens do metrô, que durante a pandemia do novo coronavírus tem sido de 10 minutos nos horários de pico, chegou a 30 minutos.

O problema foi relatado às 6h e o sistema já foi normalizado, desde as 7h35.

“Para garantir a segurança do próprio usuário foi necessário realizar o controle de fluxo em algumas estações, com fechamento momentâneo dos portões e reabertura após liberação para viagem”, informou a companhia.

Equipes de operação da CBTU-BH continuam atuando para restabelecer a regularidade dos intervalos entre as viagens, no menor tempo possível. A companhia destacou ainda que todas as estações estão abertas à população e os trens seguem circulando normalmente.