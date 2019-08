O funcionamento do metrô de Belo Horizonte será estendido na noite deste sábado (10) para atender aos torcedores que irão à Arena Independência, no Horto, na região Leste da capital, para a partida entre Atlético e Fluminense.

De acordo com a CBTU-BH, o número de trens acoplados em circulação será maior e, na Estação Horto, o metrô funcionará até 0h. O jogo faz parte da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá início às 21h.



Além disso, a empresa contará com reforço de equipes de segurança e bilheteria. Se houver demanda excessiva, serão disponibilizadas viagens extras com composições acopladas. Todas as estações do sistema seguirão o horário habitual de funcionamento, operando de 5h15 às 23h.

A CBTU também informou que a movimentação de torcidas organizadas será monitorada e qualquer ocorrência será imediatamente comunicada à Polícia Militar. A empresa recomenda que os passageiros antecipem a compra de bilhetes, evitando filas e tumultos no embarque de retorno.