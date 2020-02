A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) faz uma operação especial entre os dias 21 a 25 de fevereiro para atender a demanda de foliões durante o carnaval.

A expectativa é que cerca de cinco milhões de foliões aproveitem a festa em Belo Horizonte em 500 cortejos, segundo estimativas da Belotur.

Na sexta-feira (21), a Estação Central permanece aberta até às 2h. De sábado (22) a terça-feira (25), o horário ampliado também segue para a Estação Central, aberta até 1h. As demais estações operarão somente para desembarque, após às 23h. Exclusivamente no sábado (22) as Estações Eldorado, São Gabriel e Vilarinho também abrirão mais cedo, às 5h da manhã, com reforço das bilheterias.

Em razão dos eventos programados para a Praça Rui Barbosa, o acesso à Estação Central será feito apenas pela rua Aarão Reis.

Para garantir mais agilidade na circulação de passageiros também não haverá recarga de cartões eletrônicos na Estação Central e em Santa Tereza no decorrer dos dias de folia, ficando esta operação disponível em todas as demais estações.

A CBTU-BH orienta os usuários que antecipem a compra de bilhetes e a recarga de cartões para evitar filas e transtornos durante a volta para casa.

Transporte de volumes

De acordo com a CBTU-BH, não será permitido o embarque de grandes volumes nos trens, como caixas de isopor e pacotes de gelo. A dimensão máxima permitida para o transporte de volumes no metrô não pode ultrapassar dois metros e nenhum de seus lados poderá ter mais que cinquenta centímetros (2m x 0,50cm).

Também estão proibidos a entrada de garrafas de vidro e a venda de produtos de ambulantes, incluindo bebidas e alimentos, bem como o transporte de materiais inflamáveis, além de carrinho de carga, de gelados ou de supermercado.