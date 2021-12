Os metroviários de Belo Horizonte estão de braços cruzados desde às 0h desta quinta-feira (23). Apesar da determinação da Justiça, não haverá escala mínima, conforme informou o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG). Na capital, todas as estações estão fechadas.

A paralisação será por tempo indeterminado. A categoria reivindica uma resolução do Conselho de Parcerias de Investimentos, do governo Federal, que impossibilita que os empregados de Belo Horizonte solicitem transferência para outras unidades. A decisão por suspender os trabalhos foi tomada durante assembleia realizada no último domingo (19).

Durante a semana, no entanto, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) afirmou que obteve uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG), que estabelece a manutenção de parte da operação do transporte durante a greve dos metroviários. Conforme o texto, as viagens deveriam ocorrer em horários de pico, das 5h30 às 10h, no período da manhã, e das 16h30 às 20h, no período da noite.

A multa pelo descumprimento é de R$ 30 mil. O sindicato, porém, disse que até às 21h de quarta-feira (22) não foi notificado da decisão judicial em caráter liminar. "A paralisação vai afetar em cheio os usuários do metrô, mas é uma situação limítrofe entre a privatização da empresa e a demissão dos funcionários concursados lotados em Belo Horizonte”, informou o Sindimetro por meio de nota.

