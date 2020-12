A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) divulgou, nessa sexta (25), lista atualizada dos pagamentos referentes ao auxílio emergencial da lei federal Aldir Blanc em Minas Gerais.

Dessa forma, segundo o governo de Minas, os solicitantes que informaram os documentos e os dados bancários corretamente à Secult podem verificar a conta para conferir o valor do auxílio.

Clique aqui para ver a lista divulgada em 25 de dezembro;

Clique aqui para ver a lista divulgada em 23 de dezembro.

O valor de auxílio é referente a cinco meses do benefício de R$ 600,00, e está sendo depositado em lotes com parcela única de R$ 3 mil.

Orientações

Para procurar o nome na planilha, é necessário digitar CTRL+F e, em seguida, o nome do interessado para rápida localização no arquivo.

"Há duas colunas nos arquivos, após os nomes dos beneficiários: Retorno do Banco do Brasil e Retorno da Secult na data mencionada. Nelas é possível acompanhar a situação do pagamento do solicitante", informou o governo.

Caso o nome do solicitante conste como pagamento confirmado, e o valor ainda não esteja disponível na conta, é necessário aguardar a compensação bancária. A data desta compensação não é fornecida pela Secult; ela é estabelecida pelos bancos.

Já para os cadastros identificados como incorretos, a equipe da Secretaria está fazendo correções a partir de outros anexos enviados. Caso isso não seja o suficiente, a própria pasta entrará em contato com o beneficiário.

Caso o nome não conste na planilha, recomenda-se localizá-lo em outras listas com os nomes dos inelegíveis por terem emprego formal ativo, registro de óbito, rendimento tributável acima do teto, titulares de benefícios ou servidores/pensionistas. Todas essas listas estão disponíveis para consulta no site da Secult.

Lei Aldir Blanc

A Lei federal 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, tem como objetivo central estabelecer ajuda emergencial para artistas, coletivos e empresas que atuam no setor cultural e atravessam dificuldades financeiras durante a pandemia.

A Lei Aldir Blanc prevê três linhas de ações emergenciais, cujos beneficiários dividem-se em artistas e espaços artísticos. Para além desta iniciativa, a lei prevê ainda linhas de créditos para fomento em atividades culturais.