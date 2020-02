A Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) abriu, nesta sexta-feira (7), inscrições do processo seletivo para vagas e formação de cadastro reserva para mais de 40 cidades mineiras. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e os candidatos poderão se inscrever até o dia 25 deste mês. Os salários chegam a R$ 3.304,85.

De acordo com a empresa, todas as informações sobre o processo, incluindo os locais de trabalho e requisitos mínimos para ingresso, estão no edital, disponível no site do IBFC. Há vagas para nível fundamental incompleto, nível fundamental completo, nível médio, nível técnico e nível superior, em diversas áreas de atuação. Veja todas:

Nível Fundamental Incompleto: Agente de Serviço de Parque Habilitado A, Agente de Serviço de Parque Habilitado B, Agente de Serviço de Parque Não Habilitado, Cantineiro, Capineiro, Copeiro, Cozinheiro, Jardineiro, Rurícola, Servente de Limpeza e Viveirista.

Nível Fundamental Completo: Artífice, Porteiro Escolar, Porteiro/Vigia e Vigia Motorizado.

Nível Médio Completo: Auxiliar Administrativo, Digitador, Monitor, Monitor Ambiental, Monitor Ambiental Habilitado A, Motorista B, Motorista D, Teledigifonista e Telefonista.

Nível Técnico: Técnico em Segurança do Trabalho.

Nível Superior: Farmacêutico, Psicologo e Assistente Social.

A inscrição tem um custo de R$ 38,00 para Cantineiro e Capineiro; R$ 37,00 para Porteiro Escolar; R$ 50,00 para Ensino Superior; R$ 44,00 para Ensino Médio e R$ 35,00 para Ensino Fundamental. O candidato deve proceder com o preenchimento da ficha, impressão do boleto bancário e consequente pagamento para efetivar sua inscrição.