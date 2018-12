Com 3.079 registros, Miguel foi o nome mais escolhido em Minas Gerais em 2018, de acordo com Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil). Entre as meninas, o topo do ranking mineiro ficou com Maria Eduarda (com 2.569), que também lidera a lista nacional de nomes femininos mais registrados.

Enzo Gabriel, o nome masculino mais registrado no país, ficou em segundo lugar no ranking mineiro, com 2.849 registros. Heitor, Arthur, João Miguel e Bernardo também estão entre os preferidos dos pais em Minas neste ano. Entre as meninas, os nomes favoritos foram Alice, Maria Cecília, Helena e Maria Clara.

O levantamento deste ano, reuniu dados de todos os 7.732 Cartórios de Registro Civil dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal, que formaram uma base de mais de 2 milhões e 760 mil registros realizados até o dia 18 de dezembro, disponível a toda a sociedade através do Portal da Transparência no endereço www.registrocivil.org.br.

O levantamento mostrou que os nomes compostos representam 28,3% do total de nomes escolhidos pelos pais brasileiros. Também se verificou que há 3.027 variações compostas para o nome Maria, 2.320 para Pedro, 1.564 para Ana, 1.488 para Enzo e 1.260 para João.

Confira os rankings no Estado:

10 nomes mais registrados em Minas Gerais:

Miguel – 3079

Enzo Gabriel – 2849

Maria Eduarda – 2569

Heitor – 2510

Alice – 2462

Arthur – 2454

Maria Cecília – 2267

Helena – 2221

João Miguel – 2064

Maria Clara – 2024

10 nomes masculinos mais registrados em Minas Gerais:

Miguel – 3079

Enzo Gabriel – 2849

Heitor – 2510

Arthur – 2454

João Miguel – 2064

Bernardo – 1840

Gabriel – 1751

Davi – 1631

Davi Lucas – 1544

Pedro Henrique – 1526

10 nomes femininos mais registrados em Minas Gerais:

Maria Eduarda – 2569

Alice – 2462

Maria Cecília – 2267

Helena – 2221

Maria Clara – 2024

Ana Júlia – 1851

Valentina – 1730

Maria Alice – 1628

Maria Vitória – 1625

Maria Júlia – 1581