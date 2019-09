Em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, o tradicional desfile de 7 de setembro ocupa a avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, desde as 9h. A festividade foi aberta pelo governador Romeu Zema (Novo), que chegou em um carro blindado do Exército, junto ao general Altair José Polsin, comandante da 4ª Região Militar.

Milhares de pessoas acompanham os desfiles das coorporações da Polícia Militar, Exército e Bombeiros, vestidas com camisas verde e amarelo e com bandeiras de Minas Gerais.

Destaques para os veículos blindados e a apresentação dos integrantes da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que foram ao combate durante a Segunda Guerra Mundial. O Corpo de Bombeiros, que também desfilou em carro aberto, foi bastante aplaudido durante o desfile, por causa dos trabalhos realizados em Brumadinho, após a tragédia.

Para o público assistir aos desfiles e acompanhar a festa mais de perto, há dois pontos de apoio instalados pela organização do evento na avenida Afonso Pena: um na esquina da rua da Bahia e outro na esquina da avenida Álvares Cabral.

TRÂNSITO

Desde às 5h30 deste sábado (7), diversos acessos do centro da capital estão fechados para os motoristas. A expectativa é que os bloqueios comecem a ser desfeitos pela BHTrans a partir das 13h. Confira os pontos com restrição de trânsito:

Avenida Afonso Pena, entre Praça Sete e Avenida Brasil (sentido Centro/bairro);

Avenida Afonso Pena, entre Avenida do Contorno (Praça Milton Campos) e Praça Sete (sentido bairro/Centro);

Avenida Amazonas, entre rua da Bahia e Rua São Paulo;

Avenida Carandaí, entre avenidas Afonso Pena e Bernardo Monteiro (nos dois sentidos).

Avenida Getúlio Vargas, entre Avenida Afonso Pena e Rua Maranhão (nos dois sentidos);

Avenida Bernardo Monteiro, entre avenidas Brasil e Afonso Pena (apenas nesse sentido);

Avenida João Pinheiro, entre Rua Gonçalves Dias e Avenida Álvares Cabral (apenas nesse sentido).

Avenida Afonso Pena, entre avenidas do Contorno e Carandaí (sentido bairro/centro);

Avenida Afonso Pena, entre avenidas Brasil e Getúlio Vargas (uma faixa à esquerda no sentido centro/bairro);

Avenida Bernardo Monteiro, entre avenidas Brasil e Afonso Pena (nesse sentido);

Rua dos Aimorés, entre Avenida Brasil e Rua Rio Grande do Norte;

Rua Rio Grande do Norte, entre Rua dos Aimorés e Avenida Afonso Pena;

Avenida Carandaí, entre avenidas Afonso Pena e Brasil (nos dois sentidos);

Rua Professor Moraes, entre avenidas Getúlio Vargas e Afonso Pena (somente reserva de área)

