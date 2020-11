Milhares de pessoas estão visitando, neste Dia de Finados, túmulos de parentes e amigos nos cemitérios de Belo Horizonte, que ficam abertos até às 17h. As administrações dos cemitérios adotaram cuidados e recomendações para evitar aglomerações e, assim, impedir a disseminação do novo coronavírus.

Nos quatro cemitérios administrados pela prefeitura (Bonfim, Paz, Consolação e Saudade), em que 853 pessoas estão enterradas, os visitantes são orientados, na entrada, a usar máscara, manter distanciamento e uso constante do álcool em gel, segundo o diretor de Necrópoles dos Cemitérios Públicos da Fundação de Parques e Jardins e Zoobotânica, Wellington Corrêa.

No ano passado, 100 mil pessoas visitaram pelos cemitérios públicos de BH no dia 2 de novembro, revelou Corrêa. Neste ano, falou ainda, a expectativa é de movimento menor. “Mas nos preparamos para o movimento normal”, avisou.

Pessoas usam máscara no Cemitério do Bonfim, que recebeu 100 mil visitantes no Dia de Finados em 2019

Homenagem regada a cuidados, entre os túmulos, e flores para os entes queridos que já se foram

Sem chuva de pétalas

No Cemitério Bosque da Esperança, bairro Jaqueline, onde há 40 mil pessoas enterradas, o gerente Marcos Santos revelou que pela primeira vez, nos 32 anos de existência do espaço, não será realizada a tradicional chuva de pétalas, em homenagem aos finados. Para evitar aglomerações, o Bosque da Esperança não terá outras celebrações como missas.

Marcos Santos espera que de 10 mil a 15 mil pessoas passem pelo cemitério neste domingo, Dia de Finados. Em 2019, foram recebidos 40 mil visitante nesta data, contou o gerente. Ele disse que a empresa orientou os visitantes, por e-mail e pelas redes sociais, sobre os cuidados imprescindíveis para este dia, como manter o distanciamento social, usar máscara e manter a higienização das mãos.

Barreiras sanitárias foram montadas no acesso ao Cemitério Parque da Colina, no bairro Nova Cintra, desde a última sexta-feira, quando têm sido recebidos de 1.500 a 2.000 visitantes diariamente. Neste domingo, segundo Lailiane Freitas, da Comunicação do Grupo Zelo, que administra o cemitério, formou-se uma pequena fila na entrada, mas estão sendo respeitados os cuidados sanitários contra a Covid-19. Fundado há 50 anos, o Cemitério Parque da Colina tem 120 mil pessoas lá sepultadas. Em 2019, informou a assessoria de comunicação, o Parque da Colina recebeu 12 mil visitantes no Dia de Finados.

