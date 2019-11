Um militar foi baleado na noite dessa sexta-feira (8) durante uma tentativa de assalto em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mesmo depois de levar dois disparos, ele conseguiu dirigir até um Batalhão da Polícia. Ainda não há informações sobre o assaltante.

De acordo com Boletim de Ocorrência da PM, o militar, lotado 40º Batalhão de Neves, estava em um bar no Centro da Cidade e, de lá, deu carona para um homem que havia acabado de conhecer até a rua dos Capuchinhos, no bairro Rosaneves. Ele estacionou o carro e estava conversando, quando percebeu a aproximação do suspeito, que anunciou o assalto.

O policial, que estava de folga, entrou em confronto com o assaltante e tentou segurar a arma, quando dois disparos foram feitos. Ele foi ferido no abdome e na coxa.

O militar, que foi encaminhado para o Hospital Risoleta Neves, não soube o que aconteceu com o homem para quem ele deu carona após o ocorrido. O carro, que estava com a documentação irregular, foi levado para o pátio de Ribeirão das Neves.