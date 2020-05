Um homem de 32 anos foi preso suspeito de ser um dos maiores traficantes de anabolizantes e substâncias ilegais e restritas de Minas Gerais. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (1º), pelo Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), em Belo Horizonte.

De acordo com as investigações, o suspeito, um militar da reserva do Exército Brasileiro, foi preso na casa dele, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Além de armazenar substâncias ilegais, ele também manipulava algumas delas. Ele foi detido com 78 tipos de produtos.

O delegado Rodolfo Tadeu Machado, responsável pelo caso, explicou que a movimentação do suspeito foi identificada após investidas do serviço de inteligência da corporação, que cruzou dados e identificou aumento de ocorrências do tipo na região.

Após isso, foi desencadeada uma operação, onde o suspeito foi flagrado na quinta-feira (30) quando recebia uma entrega de medicamentos na casa dele. No local, um apartamento de subsolo era utilizado como bunker para armazenar os produtos, avaliado em cerca de R$ 1 milhão.

O militar da reserva, que já havia sido preso no ano passado por suspeita de tráfico de substâncias, é investigado por vender outros medicamentos de uso controlado, como ansiolíticos, abortivos, para disfunção erétil e até alguns de uso veterinário.

Até hormônio do crescimento GH, que é usado de forma ilegal para acelerar o metabolismo e aumentar o ganho de massa, foi apreendido com ele.

O material apreendido está sendo analisado pela perícia técnica da Polícia Civil.





