Mesmo com a pandemia da Covid-19, o setor da construção civil está em plena recuperação em Minas Gerais depois de um período de retração nos últimos anos. Considerado atividade essencial no Estado, não parou por conta do isolamento social, muito pelo contrário, as construções estão em alta, principalmente para empreendimentos de luxo e alto luxo.

Reflexo sentido nas vendas de imóveis, que cresceram 17,02% em outubro deste ano em Belo Horizonte em relação ao mesmo período de 2019. Entre os fatores desse crescimento estão os juros mais baixos e um alinhamento dos agentes financeiros, que possibilitaram facilidade de crédito aos consumidores.

A presidente da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais (CMI/Secovi), Cássia Ximenes, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila, nesta quarta-feira (2), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.