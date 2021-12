Minas Gerais ultrapassou 70% da população com esquema vacinal contra a Covid-19 completo. O dado leva em conta todos os 21.411.923 habitantes do Estado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ou seja, a taxa de imunizados inclui as pessoas que não se vacinaram e os menores de 12 anos, que ainda não estão aptos a receber as vacinas contra o coronavírus.

O dado foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) nesta quarta-feira (15) e mostra que 14.940.214 pessoas já foram vacinadas com duas doses ou o imunizante de dose única (Janssen). Já os que receberam apenas a primeira dose chegam a 16.554.587, o que representa 77% da população total de Minas.

Quando se leva em conta o número de mineiros aptos a receber as vacinas contra Covid-19, segundo a SES/MG, o total de pessoas com esquema vacinal completo alcança 82%. Os que estão vacinados com a primeira dose ou dose única representam 91,4% desse público.

Doses de reforço

Na última terça-feira (14), o Ministério da Saúde enviou para o Estado novo lote com 323.815 doses da Janssen, que já começaram a ser distribuidas para 857 municípios mineiros. Os imunizantes serão destinados para reforço das pessoas que receberam a primeira dose da Janssen entre dois e seis meses atrás.

Variante ômicron

Segundo a SES/MG, estudos preliminares apontam que a infecção causada pela cepa Ômicron do coronavírus é maior em relação às outras variantes, mas a eficácia da vacina é alta em quem estiver imunizado com a dose de reforço.

Nesta semana, o secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, alertou para a importância do esquema vacinal completo para prevenir o avanço da nova variante em Minas e destacou que a imunização total reduz também a chance de internação hospitalar.

O secretário também declarou que a partir da avaliação dos impactos da Ômicron, a SES/MG estuda reduzir o intervalo para a dose de reforço de cinco para quatro meses.

Até o momento, nenhum caso da variante Ômicron foi confirmado no Estado.



