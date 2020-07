Minas Gerais alcançou, nessa quinta-feira (30), a menor taxa de mortalidade por Covid-19 no Brasil. O índice está em 12,7% por cada 100 mil habitantes, conforme dados do Ministério da Saúde.

Ao comentar o assunto, durante coletiva na Cidade Administrativa, na tarde desta sexta-feira (31), o chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), João Pinho, afirmou que a marca foi alcançada devido aos diversos esforços dos gestores do Estado e dos municípios.

Taxa de mortalidade em 12,7% em Minas

"É importante reforçar que nossos critérios para óbitos são muito bem trabalhados. A gente tem, realmente, a testagem de todos os óbitos suspeitos. Então, esse dado está muito próximo da realidade de fato", declarou.

Casos acumulados por 100 mil habitantes somam 583 em Minas

Segundo o gestor, o número de casos da enfermidade também é o menor entre todas as unidades federativas. Pinho também não citou os números, mas, de acordo com os dados do Painel Interativo do SUS (veja aqui), são 583 casos acumulados por 100 mil habitantes. Em seguida, vêm o Rio Grande do Sul, com 588; e o Paraná, com 644.

Taxa de letalidade

A taxa de letalidade mineira por Covid está em 2,1% nesta sexta-feira (31). Isso significa que a cada 100 infectados pela doença causada pelo novo coronavírus, 2,1 acabam não resistindo e falecendo. O dado está presente no boletim epidemiológico da SES-MG (veja aqui).

R$ 1 bilhão em investimentos

O chefe de gabinete da SES ainda informou que, desde o início de epidemia, o Estado já encaminhou mais de R$ 1 bilhão em recursos para hospitais e municípios mineiros.

Segundo o gestor, foram criadas mais de 1.600 vagas de UTI; mais de 3 mil leitos clínicos; e comprados mais de mil respiradores para a rede pública.