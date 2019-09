Um total de R$ 6,9 milhões, provenientes de recursos de compensação minerária, serão destinados pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) para o aluguel de oito aeronaves de lançamento de água para contenção de incêndios. O anúncio foi feito pelo governo de Minas nesta terça-feira (10), mas o recurso foi aprovado na última sexta-feira (6). Os equipamentos locados complementarão os já existentes no Estado: dez helicópteros e três aviões.

Durante a reunião da Força-Tarefa Previncêndio - grupo criado para coordenar o combate a incêndios florestais - o diretor-geral do IEF, Antônio Malard, observou que um dos fatores responsáveis pela redução da área atingida pelos incêndios nas unidades de conservação de Minas é a velocidade de reação. “A resposta das equipes tem sido muito rápida, debelando as chamas em poucas horas. Com as novas aeronaves, esse trabalho será ainda mais efetivo”, estima.

Ainda conforme o governo, a situação dos incêndios em unidades de conservação estaduais foi apresentada durante o encontro de sexta. Segundo dados do IEF, tanto o número de incêndios registrados até agosto de 2019 quanto a área atingida estão abaixo da média histórica. Com relação à área atingida, de janeiro a agosto, 1.347,07 hectares no interior das unidades de conservação estaduais foram consumidos pelo fogo. O número é 68,8% menor do que a média histórica, para o período, registrada entre os anos de 2013 e 2018, que é de 4.318,50 hectares.

Brigadistas apoiam militares

Para auxiliar os homens do Corpo de Bombeiros nos combates às chamas, o IEF conta ainda neste ano com 278 brigadistas contratados temporariamente, distribuídos pelas unidades de conservação de todo o Estado, mas, especialmente, naquelas que apresentam maior ocorrência de incêndios florestais.

Ainda conforme o governo, brigadas voluntárias apoiam unidades de conservação em municípios como Conselheiro Pena, Ouro Preto, Belo Horizonte, Montes Claros, São João del-Rei, Moeda, Barão de Cocais e Itabirito.

Leia mais:

Bolsonaro vai conversar com Angela Merkel sobre combate às queimadas

Governo quer incentivar outros métodos para abrir áreas na Amazônia

Incêndios: Portugal em alerta máximo