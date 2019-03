Minas Gerais antecipou a campanha de vacinação contra a influenza, infecção que provoca várias doenças respiratórias, dentre elas a gripe. Neste ano, a ação começará no dia 10 de abril em todos os postos mineiros, duas semanas antes do que no ano passado. A campanha prosseguirá até 31 de maio. O Dia D de Mobilização Nacional será em 4 de maio.

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES), outra novidade é que o público-alvo foi ampliado. Até 2018, somente crianças com até 4 anos puderam receber a vacina gratuitamente. Agora, a dose será aplicada em menores de seis anos - 5 anos, 11 meses e 29 dias.

Além dos pequenos, também fazem parte do público-alvo adultos acima de 60 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas e portadores de doenças crônicas. Adolescentes e jovens apreendidos, a população carcerária e agentes prisionais também podem receber a vacina sem custo.

Em Minas, a meta é imunizar 6.018.977 pessoas, o que representa 90% do público-alvo. Para organizar melhor a campanha, a SES montou uma estratégia para mobilizar a população. A intenção do Estado é vacinar as crianças e atualizar a caderneta entre os dias 10 e 19 de abril.

Do dia 22 abril até o dia 31 de maio, serão imunizados os demais grupos prioritários. No período, "também ocorrerá a atualização da Caderneta de Vacinação de crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, além das gestantes", frisou a SES.

Leia mais:

Idade paterna avançada tem efeitos negativos na saúde do bebê, aponta estudo

Anticoncepcional masculino passa em testes iniciais nos Estados Unidos