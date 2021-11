Mais de 70% da população mineira com 12 anos ou mais está com o esquema vacinal contra a Covid-19 completo no Estado. São mais de 12,7 milhões de pessoas vacinadas com duas doses ou dose única, da Janssen, segundo dados atualizados nesta terça-feira (16) pelo Vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) que monitora a campanha de imunização em Minas.

Ainda segundo o detalhamento, 16,2 milhões de doses foram administradas como primeira aplicação. O dado corresponde a quase 90% da população acima de 12 anos. Em relação a dose de reforço, foram mais de 1,3 milhões de aplicações.

Dados da pandemia

O avanço da campanha de vacinação, iniciada em janeiro deste ano, reflete nos números da pandemia no Estado. Nesta terça, a taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva, que chegou aos 100% em períodos de pico, está em 15%.

Em relação aos números, foram 196 casos confirmados nas últimas 24 horas. As notificações fazem parte das mais de 2,1 milhões de pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus desde o início da pandemia.

Um óbito foi registrado no mesmo período, elevando para 55.942 o número de vidas perdidas para a doença em todo o Estado. Já os recuperados somam mais de 2,1 milhões de mineiros. Outros 18.088 estão em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

