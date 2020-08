Minas Gerais atingiu neste sábado (15) a marca de 4.044 mortes provocadas pela Covid-19. O número foi alcançado depois que o Estado confirmou, nas últimas 24 horas, os óbitos de 101 pacientes vítimas do novo coronavírus.

Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Conforme o levantamento, o território mineiro tem 171.514 casos comprovados da doença, sendo que foram 3.086 atestados entre sexta-feira (14) e hoje.

Atualmente, de acordo com o Estado, 28.326 pacientes infectados com o vírus estão sendo acompanhados por equipes médicas, seja em isolamento domiciliar ou internação hospitalar. Desde o início da pandemia, em março deste ano, 139.144 pessoas que contraíram a enfermidade se livraram do vírus e são consideradas recuperadas.

Aos fins de semana, o boletim da SES não detalha os dados sobre a distribuição da Covid-19 no Estado. No entanto, Belo Horizonte é a cidade mineira com mais notificações da doença. A metrópole tem, de acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), 808 óbitos em decorrência da enfermidade e 27.953 infectados.

Neste sábado, a cidade fecha o comércio não essencial para tentar conter a proliferação do vírus. Na sexta-feira, a taxa de ocupação dos leitos de UTIs dedicados exclusivamente para pacientes com a Covid-19 estava em 64,6%, o que representa nível amarelo. A lotação dos leitos de enfermaria, em 48,3%, e a taxa de transmissão do vírus, em 0,91, permanecem no nível verde.

SLU informa que coleta de lixo será realizada normalmente em BH no feriado deste sábado