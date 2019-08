Para auxiliar no combate aos incêndios que atingem a Amazônia Legal, o governo de Minas anunciou nesta quarta-feira (28) que disponibilizará 22 militares e alguns equipamentos. A informação foi dada pelo governador Romeu Zema (Novo) em carta encaminhada ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

Além dos homens, que estarão equipados com proteção individual, também serão enviados pelo Estado duas caminhonetes equipadas com kits-reservatório para 600 litros de água, para até 20 dias de atuação, com rendições automáticas e um helicóptero esquilo.

"O governador externou ao ministro que o governo do Estado e o povo mineiro estão profundamente sensibilizados com as queimadas na Amazônia Legal", diz nota divulgada pelo Estado.

A programação para o envio das equipes mineiras seria definida ainda na tarde deste quarta em reunião no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília.

