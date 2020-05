A Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES) divulgou o balanço da pandemia do coronavírus Covid-19, na manhã deste sábado (30), que indica que o número de mortos pela doença no estado chegou a 263. Um aumento de de seis óbitos, em 24 horas. O número de novos casos confirmados também teve elevação de 402 novos pacientes, somando 9.630 o total de pessoas contaminadas pelo vírus.

Belo Horizonte, que concentra o maior número de casos, com 1.729 casos positivos, soma 49 óbitos. Juiz de Fora é a cidade do interior com o maior número de mortes, com 29 registros e Uberlândia aparece em seguida, com 17.

Comorbidade

Do total de mortos, segundo a SES, 89% das fatalidades estão relacionadas com algum tipo de comorbidade. Quase a metade das vítimas (116 casos) tinham problemas de hipertensão, outras 83 sofriam de doenças cardiovasculares e 73 tinham diabetes.

O levantamento da secretaria ainda aponta que 55% dos óbitos são de pacientes do sexo masculino. A maioria das vítimas (199 casos) tinham entre 60 anos ou mais.