Minas Gerais atingiu a marca de mais de 2,5 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia da Covid-19.

De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) neste domingo (23), são 2.505.003 casos de Covid.

Em 24 horas, foram 15.227 casos confirmados da doença e 21 mortes no Estado.

Minas chega nessa marca no mês em que o Estado mais registrou casos de Covid desde o início da pandemia. Com a chegada da variante ômicron, o número de registros tem subido de forma exponencial em Minas. Nos primeiros 23 dias de janeiro, mais de 280 mil pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus.

Vacinas

De acordo com o painel Vacinômetro da SES, ao todo, Minas já vacinou mais de 15 milhões de pessoas com as duas doses da vacina contra o coronavírus, o que representa 86, 93% do público alvo (acima dos 12 anos).

