Minas Gerais confirmou mais 4.525 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Até a manhã desta quinta-feira (12), aproximadamente 2 milhões de pessoas foram contaminadas pelo coronavírus, conforme dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Ainda segundo o balanço, 112 óbitos foram registrados no mesmo período de um dia. As mortes fazem parte do grupo de 51.614 mineiros que foram vítimas da doença no Estado.

Já os recuperados somam 1,9 milhão de pessoas. Outros 49 mil seguem em observação, internados ou em isolamento.

Imunização

Até esta manhã, mais de 11 milhões de pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid em Minas. Desse grupo, 4,3 milhões foram contemplados com o reforço. Outros 463 mil receberam doses únicas da vacina da Janssen.

Para Minas, o Ministério da Saúde disponibilizou 19,6 milhões de unidades do imunizante, sendo​ 18,6 milhões distribuídas aos municípios

