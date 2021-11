Mais 1.253 novos casos de Covid-19 foram registrados em Minas Gerais nas últimas 24 horas. No Estado, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado neste sábado (27), mais de 2,2 milhões de pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado.

Ainda segundo o levantamento disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) 14 óbitos pela doença foram confirmados no mesmo período de um dia, elevando para 56.143 o número de vidas perdidas no território mineiro.

Já os recuperados somam mais de 2,1 milhões de pessoas. Outros 15.801 estão em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Imunização

Até o momento, mais de 75% da população com 12 anos ou mais concluiu o esquema vacinal em Minas, com duas doses ou dose única, da Janssen. Isso representa mais de 13,6 milhões de pessoas. Quando consideramos apenas a primeira aplicação, o índice ultrapassa os 90%, com mais de 16,3 milhões de mineiros contemplados.

Para o Estado, mais de 38,8 milhões de doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde, das quais 36 milhões foram distribuídas aos municípios.

