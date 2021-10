Minas Gerais registrou 796 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. As notificações fazem parte do grupo de mais de 2,1 milhões de contaminados pelo coronavírus no território, conforme dados do boletim epidemiológico divulgado neste domingo (24) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Ainda segundo o levantamento, 18 óbitos foram confirmados no mesmo período de um dia, elevando para 55.401 o número de vítimas da Covid no Estado.

Já os recuperados passam de 2,1 milhões de mineiros. Outros 22.490 pacientes estão em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Vacinação

Até a manhã de hoje, 15,7 milhões de pessoas tomaram ao menos a primeira dose da vacina contra o vírus em Minas. Deste grupo, 10,3 milhões receberam a segunda aplicação ou dose única, da Janssen. Outros 607 mil mineiros foram contemplados com a terceira dose.

Leia mais:

Covid-19: Brasil registra 11.716 novos casos e 318 mortes

Saiba quantas doses de vacinas contra Covid-19 cada município de Minas já aplicou

Minas confirma 16 mortes e quase 1,3 mil casos de Covid em 24 horas