Em 24 horas, Minas registrou 2.113 novos casos de Covid-19 e chegou a 522.331 infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março. Os dados foram divulgados neste sábado (26), por meio do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Conforme o levantamento, em um dia, o Estado também contabilizou 23 mortes por complicações da doença. Ao todo, 11.585 mineiros já perderam a vida após contrair a enfermidade.

Até o momento, 470.289 pessoas já se recuperaram do vírus. Ao todo, 40.457 ainda são monitorados pelo governo estadual, internados ou em isolamento domiciliar.

A SES não informou as notificações por municípios nesse sábado. No último boletim, de sexta-feira (25), Belo Horizonte somava 60.929 doentes e 1.832 óbitos. Logo em seguida, estava Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 41.464 infectados e 731 vítimas.

Média móvel alta

Minas Gerais é um dos estados com maior média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil. De acordo com os dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgados na quinta-feira (24), o número era de 77,43 óbitos, atrás apenas de São Paulo (153,86) e Rio de Janeiro (89).

