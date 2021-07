Mais 230 óbitos por Covid-19 foram confirmados em Minas nas últimas 24 horas. As mortes fazem parte do grupo de 47.378 pessoas que perderam a vida após contrair a doença desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (7) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Ainda conforme o levantamento, o Estado confirmou 7.367 casos da enfermidade no mesmo período de um dia. Até o momento, mais de 1,8 milhão de mineiros foram contaminados pelo coronavírus.

Destes, 1,7 milhão são considerados como recuperados. Outros 72.216 pacientes ainda estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunização

Quase 7,6 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid em Minas. Do total, mais de 2,7 milhões foram contempladas com o reforço.

Outros 52 mil mineiros receberam doses únicas da vacina da Janssen. Para todo o Estado, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de 15 milhões de doses do imunizante, sendo​ 13,3 milhões distribuídas aos municípios.

