Minas confirmou mais uma morte de bebê menor de 1 ano por complicações provocadas pela Covid-19. Vinte e cinco crianças desta faixa etária já perderam a vida para a doença até a manhã desta segunda-feira (19), segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). O levantamento não informa a idade nem a cidade das vítimas.

Desde o último dia 7 de abril, cinco óbitos de bebês foram confirmados no Estado. As mortes fazem parte do grupo de 30.397 mineiros que já morreram por conta do novo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os últimos 88 óbitos foram notificados hoje.

Os dados do boletim também mostram que 1.872 novos casos foram confirmados em apenas um dia. Ao todo, o novo coronavírus contaminou 1.281.421 pessoas. Destes, 1.167.827 já estão recuperados da doença. Outros 83.197 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Leia mais:

Covid: MG já registrou mais de 6 mil mortes em abril; mês é o mais letal desde o início da pandemia

Kalil anuncia nesta segunda se mantém restrições ou reabre o comércio em BH

Butantan recebe insumo e fabricará mais 5 milhões de vacinas CoronaVac