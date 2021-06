Mais 8.043 casos de Covid-19 foram registrados em Minas Gerais nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o coronavírus contaminou mais de 1,7 milhão de pessoas, conforme dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), nesta sexta-feira (25).

Ainda de acordo com o levantamento desta manhã, 253 óbitos foram confirmados no mesmo período de um dia. As mortes fazem parte do grupo de 45.498 pessoas que foram vítimas da doença no Estado até o momento. Hoje, a taxa de letalidade está em 2,6%.

Já os recuperados da enfermidade somam mais de 1,6 milhão. Outros 85 mil pacientes seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Imunização

Até a manhã desta sexta, mais de 6,7 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a doença em Minas. Do total, 2,6 milhões foram contemplados com o reforço.

Para todo o Estado, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de 12,6 milhões de doses do imunizante, sendo​ 11,3 milhões distribuídas aos municípios.

Leia mais:

Minas investiga 163 casos suspeitos de reinfecção por Covid-19

Moradores de 54 anos começam a ser vacinados em BH nesta sexta-feira

Ocupação de leitos de UTI sobe pelo segundo dia consecutivo e chega a 71,1% em BH