Minas Gerais confirma 278 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, a quantidade de pessoas infectadas pelo novo coronavírus sobe para 4.474, segundo o mais recente boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado neste sábado. As mortes confirmadas chegam a 150, quatro a mais do que no boletim anterior.

A SES divulga ainda que há 2.134 doentes sob investigação, ainda à espera de resultados de exames que confirmem a presença do vírus, e outros 2.190 se recuperaram da Covid-19 em Minas Gerais desde o começo da pandemia.

Confira o informe da secretaria de forma detalhada clicando aqui.

