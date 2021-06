Minas Gerais computou mais 5.019 casos de Covid-19 em apenas 24 horas, elevando o número de infectados pelo novo coronavírus para 1.621.895. Já os óbitos em decorrência da doença passou para 41.610, com 131 confirmações no mesmo período. Os dados constam no boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) na manhã deste domingo (6).

O balanço apontou também 93.617 pacientes em acompanhamento médico. Até o momento, 1.486.668 mineiros já se recuperaram da enfermidade.

As cidades com mais mortes registradas em Minas Gerais são Belo Horizonte (5.166), Uberlândia (2.390), Juiz de Fora (1.652), Contagem (1.518) e Governador Valadares (1.074).

Ainda de acordo com a SES, 81,72% dos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19 em Minas estão ocupados no momento.

A macrorregião com a situação mais crítica no momento é a Oeste, que está com 98,07% dos leitos de UTI Covid ocupados. Já o Vale do Aço apresenta o melhor número, com 53,33% de ocupação.

