Minas Gerais confirmou, nas últimas 24 horas, 71 mortes causadas por complicações da Covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (8) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

De acordo com o levantamento, 54.944 pessoas morreram em território mineiro vítimas do coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado.

No período de um dia, 1.823 pessoas testaram positivo para a doença em Minas. Já são 2.155.777 casos da enfermidade por aqui.

Por outro lado, 2.071.279 mineiros se recuperaram da Covid. Outros 29.554 pacientes seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Vacinação

De acordo com o Vacinômetro, mais de 15 milhões de pessoas foram vacinadas no Estado. Deste grupo, 8,6 milhões receberam o reforço. Outros 486 moradores tomaram a Janssen, aplicada em dosagem única. Ao todo, 165 mil usuários foram contemplados com a terceira dose.

Leia mais:

Oito a cada dez moradores de BH com mais de 12 anos já foram vacinados contra Covid

Com imunização dos adolescentes, famílias inteiras ficam protegidas contra Covid em BH