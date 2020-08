Minas Gerais confirmou 97 mortes por Covid-19 nesta sexta-feira (14), de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). O Estado alcançou a marca de 3.943 óbitos pela doença. Entre as vítimas, 57% eram do sexo masculino.

O levantamento mostra que 78% das pessoas que morreram por causa do novo coronavírus tinham mais de 60 anos de idade e 74% dos óbitos estavam relacionados a alguma comorbidade - especialmente cardiopatia e diabetes.

De acordo com o boletim, o Estado tem 168.428 casos, sendo que 3.513 foram registrados nas últimas 24 horas. Estão ainda em acompanhamento 28.504 pacientes, sendo que 2.623 seguem internados (1.012 em UTI).

De março até esta sexta, 17.994 mineiros já tiveram que passar por alguma internação por causa do novo coronavírus. A situação ainda é mais séria na Região Central (onde está a Grande BH), onda a taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva é de 75,9%, e no Triângulo do Norte, com 77%.