A quantidade de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Minas Gerais desde o começo da pandemia, em março, aumentou em 3.727 nas últimas 24 horas. O boletim epidemiológico divulgado neste sábado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) aponta que já são 73.813 contaminados pela Covid-19 em território mineiro.

No boletim da última sexta-feira, eram confirmados 70.086 doentes no Estado. As mortes pela Covid-19 já somam 1.550 em Minas, 46 a mais em relação aos dados informados pela SES no dia anterior.

A quantidade de pacientes acompanhados atualmente pela doença no Estado chega a 23.213.

Leia mais:

Minas Gerais ultrapassa 70 mil infectados e 1.500 mortos por Covid-19

Hospital de Campanha da capital começa a receber pacientes com Covid-19 na segunda-feira