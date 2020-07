Minas Gerais registrou nesta sexta-feira (24) o segundo pior dia de confirmações de Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram atestados 4.244 casos - notificação superior ocorreu apenas em 26 de junho, com 6.095 doentes.

Com isso, o número de infectados pelo novo coronavírus saltou para 106.812. De ontem para hoje, o Estado confirmou 77 mortes e, agora, tem 2.315 vidas perdidas em decorrência do vírus. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

De acordo com o boletim epidemiológico, a doença fez vítimas em 787 municípios mineiros. Óbitos foram atestados em 362 cidades. No Estado, a Covid-19 tem letalidade de 2,1%.

De todos os pacientes que receberam o diagnóstico positivo da enfermidade, 11.999 precisaram de internação e 94.813 ficaram em isolamento domiciliar. Atualmente, 24.741 estão em acompanhamento e 79.756 são consideradas curados.

Belo Horizonte lidera as notificações do novo coronavírus no Estado. A capital tem 15.668 casos e 432 mortes. Por causa da expansão dos números, a metrópole está desde 29 de junho apenas com os serviços essenciais autorizados a funcionar. Por enquanto, não há previsão de liberação das outras atividades.

