Nas últimas 24 horas, Minas confirmou nada menos que 1.071 novos casos de Covid-19. É o maior número de diagnósticos positivos em apenas um dia desde o início da pandemia. Com esses registros, já são 12.010 doentes no Estado. Dezessete novos óbitos foram notificados no mesmo intervalo. Até o momento, 306 pessoas morreram.

Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta quarta-feira (4). O boletim também mostra que 5.336 mineiros conseguiram se recuperar da enfermidade. Ao todo, 6.368 pacientes são acompanhados, sendo 1.802 internados em hospitais.

A maioria dos infectados em Minas está em Belo Horizonte. A capital é o epicentro da pandemia no Estado, com 1.978 casos confirmados e 51 mortes. Na semana passada, a metrópole iniciou a primeira fase da flexibilização gradual do comércio. A medida será reavaliada na próxima sexta-feira (5).

Além de BH, outros 305 municípios registraram mortes pelo novo coronavírus. O número de cidades afetadas pelas doença, com o registro de pelo menos um paciente, subiu para 465. De acordo com o levantamento da SES, 76% dos mortos no Estado tinham mais de 60 anos. Mas, dos infectados, 79% têm entre 20 e 59 anos.

