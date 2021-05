Minas confirmou mais duas mortes de bebês menores de 1 ano por complicações provocadas pela Covid-19. Até a manhã desta segunda-feira (10), 27 crianças desta faixa etária já perderam a vida para a doença, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). O levantamento, porém, não informa a cidade das vítimas.

As mortes fazem parte do grupo de 36.062 mineiros que foram vítimas da enfermidade desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os últimos 51 óbitos foram notificados no boletim desta segunda.

Os dados do levantamento também mostram que 1.231 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. Ao todo, o novo coronavírus contaminou 1.416.845 pessoas em todo o Estado. Destes, 1.305.510 já estão recuperados da doença. Outros 75.273 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunizados

Até esta segunda, 3.733.701 de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. Deste grupo, 1.900.448 tomaram a segunda aplicação e foram imunizados por completo, de acordo com dados do vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) que monitora a campanha de vacinação.

Para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde já disponibilizou 7.568.640 de doses do imunizante, sendo ​ 7.344.082 distribuídas aos municípios.

