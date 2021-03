Mais dois bebês menores de 1 ano morreram em decorrência da Covid-19 em Minas Gerais. Os óbitos foram registrados no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) desta terça-feira (9). Até o momento, 13 crianças desta faixa etária já morreram por complicações da doença no Estado. O levantamento não informa, porém, a idade exata do paciente, assim como a cidade do registro do óbito.

Nos dados divulgados nesta manhã também foi atualizado o número geral de mortes no território. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, 19.605 pessoas perderam a vida para o novo coronavírus. Só nas últimas 24 horas, 57. Do total de óbitos, 56% eram homens e 44%, mulheres. Destes, 72% apresentavam comorbidades. Ao todo, 778 cidades já registraram vítimas fatais.

Em relação ao número de casos, Minas registrou mais 3.830 em 24 horas. Ao todo, 928.402 mineiros já se contaminaram. Os recuperados da enfermidade somam 844.760. O boletim aponta, ainda, que 64.037 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunizados

Mais de 700 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. Até a manhã desta terça-feira (9), 700.179 mineiros foram imunizados. Deste grupo, 332.270 tomaram a segunda dose, de acordo com os dados do vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha em Minas.

Do público-alvo da ação, foram imunizados 451.599 profissionais da linha de frente no combate à Covid, 28.639 idosos que estão em asilos, 3.368 deficientes que vivem residências inclusivas e 7.267 índios de aldeias mineiras.

Com relação à segunda dose, 257.057 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 20.110 em idosos, 2.273 em deficientes e 5.441 em indígenas. De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde disponibilizou 1.813.780 imunizantes, sendo 1.357.912 já distribuídos aos municípios.

O levantamento atual também informou que, até o momento, 83.962 idosos com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose do imunizante. Deste grupo, e 35.289 receberam a segunda. Das pessoas de 85 a 89 anos, 84.645 receberam a primeira dose e 10.888, a segunda. Outros 40.699 idosos com idades entre 80 e 84 anos já receberam a imunização.

