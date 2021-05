Minas confirmou mais três mortes de crianças e adolescentes, de 10 a 19 anos, por complicações provocadas pela Covid-19. A enfermidade já matou 34 jovens desta faixa etária. Ao todo, considerando as vítimas de 0 a 19, são 81 vidas perdidas no Estado.

As mortes fazem parte do grupo de 34 mil mineiros que não resistiram à doença desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta segunda-feira (3).

O levantamento desta manhã também informa que, ao todo, 24 mortes foram computadas em apenas um dia em Minas. A taxa de letalidade está em 2,5%. A média de idade dos óbitos é 69 anos.

Em relação ao número de casos, 1.616 foram confirmados em 24 horas. Em todo o Estado, o novo coronavírus já contaminou 1,3 milhão de pessoas. Nesse momento, 75.955 pacientes ainda estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunizados

Até a manhã desta segunda, 3,3 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. Deste grupo, 1,6 milhão tomaram o reforço, conforme dados do vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) que monitora a campanha.

Para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde já disponibilizou 6.811.680 de doses do imunizante, sendo ​6.161.480 distribuídas aos municípios.

