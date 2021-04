Minas confirmou, na manhã desta quarta-feira (14), mais uma morte de bebê menor de 1 ano por complicações provocadas pela Covid-19. Até o momento, 23 crianças desta faixa etária já perderam a vida, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). O levantamento não informa a idade nem a cidade das vítimas.

Desde a última quarta-feira (7), quatro óbitos de bebês foram confirmados no Estado. As mortes fazem parte do grupo de 28 mil mineiros que já perderam a vida para a Covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os últimos 484 óbitos foram notificados hoje.

Também no mesmo período de um dia, 11.286 casos de coronavírus foram confirmados no território mineiro. Ao todo, 1.247.258 pessoas foram infectadas.

